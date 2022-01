innenriks

Klokka 13.09 fekk Vest politidistrikt melding om ulykka på Nyborg i Åsane, der ein person var fastklemd under ein bil.

Operasjonsleiar Tatjana Knappen opplyser til BT at person skal vere påkøyrt. I ei oppdatering skriv politiet at vedkommande er frigitt og at dei gjer undersøkingar på staden.

– Personane er på veg til Haukeland. Eg veit førebels ikkje noko om skadeomfanget, seier Knappen til avisa.

Brannvesenet er på staden og hjelper politiet.

