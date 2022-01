NHO krev straumstøtte til bedrifter

innenriks

– NHO meiner det må innførast ei kompensasjonsordning som gjeld for små og mellomstore bedrifter som blir gitt for vintermånadene slik som for hushalda, seier viseadministrerande direktør Anniken Hauglie i NHO til E24.

Mange store bedrifter har langsiktige kraftkontraktar med fastpris. Men bedrifter som har spotprisavtalar har, som mange hushald, opplevd at straumrekninga har vorte skyhøg denne vinteren og hausten. Regjeringa har frå før fått på plass støtteordningar for hushald, bønder og frivillig organisasjonar og idrettslag.

Hauglie seier dei får bekymra meldingar frå industrien, sjømatnæringa som har straumkrevande kjølelager, vaskeri og restaurantar.

– Vi har eit veldig trykk frå medlemmer som slit med høge straumrekningar. Dette er nok òg forsterka av at mange har hatt tøffe tider på grunn av smitteverntiltak, og no skjer òg endringar som innføring av pensjon frå første krone. Det er ei krevjande tid for mange, seier Hauglie.

– Det er ein heilt spesiell situasjon med ekstraordinært høge straumprisar, og derfor følgjer vi utviklinga nøye. Regjeringa avviser ikkje at det kan bli aktuelt å vurdere nye grep, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i ein kommentar som er sendt til NTB på e-post.

Han påpeikar likevel at bedrifter er vant til at prisane varierer, og at regjeringa må vurdere grensene mellom bedriftenes og statens ansvar. Han viser dessutan til ordningar som skal hjelpe næringslivet ut av pandemien.

Regjeringa gjenopna fredag ordninga som kompenserer bedrifter for tap som følgje av smitteverntiltak.

