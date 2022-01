FHI-topp: Må vege ulempa ved å isolere friske smitta opp mot nytta

innenriks

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet seier at det å isolere folk med korona gir ulemper både for enkeltindividet og samfunnet.

No som ein mildare variant er i omløp, og vi alle uansett truleg blir smitta, må vi ta ei avveging på eitt av dei mest grunnleggjande pandemitiltaka, seier han.

Aavitsland viser til at FHI roper varsku om at sjukefråværet kan bli så høgt under smittebølgja at 1 av 5 i arbeidsstyrken blir heime samtidig. Ein stor del av fråværet er knytt til smitteverntiltaka.

– Alvorleg fridomsavgrensing

FHI anslår at folk med korona må halde seg heime fordi dei er sjuke i to dagar. I tillegg kjem fire ekstra dagar i lovpålagd isolasjon. For dei som ikkje får symptom, blir det seks isolasjonsdagar utan at ein er sjuk.

– Seks dagars pålagde isolering under trussel om straff er ei ganske alvorleg fridomsavgrensing for ein sjukdom som for dei aller fleste ikkje er veldig alvorleg, seier Aavitsland til NTB.

– Den einaste andre sjukdommen vi i praksis tvingar folk til å isolere seg ved, er ubehandla lungetuberkulose, legg han til.

Også for samfunnet skaper det problem, meiner han.

– Mange av dei isolerte er i heile eller delar av perioden i god form og ville normalt ha gått på jobb. Når dei må isolerast, aukar fråværet for viktige tenester som er avhengige av nærvær, til dømes skulane og kommunehelsetenesta, seier Aavitsland.

Nakstad skeptisk

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner isolasjon framleis er eit viktig verktøy.

– Isolasjon av smitteførande personar er viktig for å halde sjukefråværet nede, seier Nakstad til NTB.

– Ein smitteførande person som ikkje isolerer seg, vil smitte fleire andre personar, og fleire av dei vil ikkje kjenne seg i form til å gå på jobb eller skule fordi dei får hovudverk, feber, slappheit, hoste og liknande symptom, seier han.

Sjølv om FHI anslår at over halvparten av sjukefråværet vil komme av smitteverntiltak, meiner Nakstad at eit totalt frislepp vil ha motsett effekt.

– Dermed aukar smittefråværet – det minkar ikkje – ved ein sjukdom som har eit veldig høgt R-tal når den får springe fritt, slik omikronvarianten har, seier Nakstad.

Regjeringa vurderer

NTB har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om ein kommentar til Aavitslands utsegner.

Vigd statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) seier at dei vurderer saka.

– Det er viktig å vurdere tiltaka samla og heilskapleg, og ikkje berre eitt og eitt tiltak. Det skal regjeringa gjere tidleg neste veke. Reglane for isolasjonstid er ein del av denne vurderinga. Lettane vil bli kommuniserte ut på ein pressekonferanse, seier han.

Regjeringa skal halde pressekonferanse om lettar i koronatiltaka tysdag klokka 19.

– Kanskje ein femdel så effektivt

Isolasjon og karantene er eitt av dei mest grunnleggjande verktøya vi har – og opp gjennom historia har hatt – mot pandemiar og smittsame sjukdommar. No er kanskje ulempene ved isolasjonen større enn nytta, meiner Aavitsland.

– Desse ulempene må vegast mot smittevernnytta av at dei som får påvist smitta, isolerer seg. Det er mykje lågare risiko for at ein smitta person skal bli alvorleg sjuk og trenge sjukdomsinnlegging no med omikronvarianten, seier Aavitsland.

– Det er no kanskje 1 av 500 av kjende tilfelle som må på sjukehus, medan det med deltavarianten kanskje var 1 av 100. Det betyr at ein må førebyggje fem gonger så mykje smitte no for å førebyggje ei innlegging. Altså er isolering og andre smitteverntiltak kanskje berre ein femdel så effektivt, seier overlegen.

Om FHI-tala som viser at sjukefråværet kan bli så høgt som at rundt 20 prosent av arbeidsstyrken er heime under toppen i februar, seier Aavitsland at det er ganske stor uvisse om tala.

– Anslaga knyter seg til modelleringane vi har gjort om den vidare utviklinga til epidemien gjennom vinteren, seier Aavitsland.

