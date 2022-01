Energianalytikar: Marknaden trur på normaliserte straumprisar først frå 2023

innenriks

Til Dagens Næringsliv fortel analysesjefen at straumprisane heile sommaren vil vere langt høgare enn det vi er vane med.

– Vi snakkar om ein gjennomsnittspris i Sør-Noreg inkludert moms på rundt ei krone per kilowattime for andre og tredje kvartal – altså gjennom heile sommaren og ut september. Marknaden trur sommarprisen blir på vel 80 øre per kilowattime, pluss avgifter, mot vel 60 øre i fjor, seier Lilleholt.

Ifølgje analysesjefen trur marknaden på ei normalisering frå 2023, og framtidsprisane tyder på ein straumpris på fem øre meir per kilowattime (kWh) enn snittet for dei fem siste åra. For 2024–2030 ventar marknaden enn snittpris på 40–50 øre per kWh.

(©NPK)