Utlendingsnemnda tek opp att behandlinga av Afghanistan-saker

Først i juli og så i september suspenderte Une utreiseplikta for afghanarar som tidlegare har fått avslag på å bli i Noreg.

– Det var stor uvisse om den vidare politiske, tryggingsmessige, menneskerettslege og humanitære utviklinga i landet. Avgjerda i september kom berre tre veker etter at Taliban overtok makta, skriv Une på nettsidene sine.

Den mellombelse suspensjonen av utreiseplikta blir oppheva frå 1. mars, og nemnda meiner det er forsvarleg å gjere individuelle vurderingar ut frå omstenda i kvar enkelt sak.

Startar saksbehandling

Samtidig som utreiseplikta vart suspendert, sette Une behandlinga av saker frå Afghanistan på vent. No startar dei i første omgang ei førebuande saksbehandling.

– Vi treng no å få ei oversikt over grunnane til at personar ber om vidare opphald og vurdere behov for innhenting av ytterlegare informasjon i enkeltsakene og for grupper. Det vil ta noko tid før det gjerst vedtak i sakene, seier direktør Marianne Jakobsen.

Nemnda understrekar at dei ikkje kan forskotere korleis resultata vil bli.

Følgjer utviklinga

– For dei som no etter kvart får løyve til framleis å vere i Noreg, er det ein fordel at vi kjem i gang med saksbehandlinga igjen. Det er betre for dei å få vere her ut frå eit opphaldsløyve enn å vere her med eit avslag hengande over seg, sjølv om utreiseplikta har vore suspendert, seier Jakobsen.

Une skriv vidare at afghanarar som oppheld seg i Noreg og ikkje har ei sak til behandling i Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, kan be om ei ny vurdering av saka si.

Nemnda understrekar at dei vil følgje situasjonen i Afghanistan. Taliban tok igjen makta i landet i august i fjor, noko som har ført til at internasjonal økonomisk hjelp har vorte frosen, og landet er i ei økonomisk krise. Hjelpeorganisasjonar fryktar at fleire millionar afghanarar står i fare for å svelte.