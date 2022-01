Svært få ber om hjelp med straumrekninga

innenriks

Hos Noregsenergi, ein av dei største leverandørane i landet, bad 0,7 prosent av kundane om utsetjing eller oppdeling av betaling dei tre første vekene i år, skriv Aftenposten. Sjølv om andelen er svært låg, er det ein stor auke frå året før.

– Dette er dobbelt så mange som i same periode i fjor, og rundt 50 prosent fleire enn i 2020 og 2019, seier marknads- og kommunikasjonssjefen i selskapet Geir Arne Gundersen til avisa.

Hos Fortum har mindre enn 1 prosent av kundane sidan desember inngått avtale å utsetje rekninga. Det var likevel dobbelt så mange slike avtalar i desember samanlikna med desember 2018.

Fjordkraft opplyser til Aftenposten at det er cirka like mange førespurnader via telefon og e-post om betalingsutsetjing som vanleg. Men talet på dei som tek kontakt via sjølvbeteningstenestene på nett, har auka betrakteleg. To til tre gonger så mange som vanleg har nytta desse funksjonane, samanlikna med eit vanleg år.

For å handtere dei auka straumprisane dekkjer staten 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

(©NPK)