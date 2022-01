Stoltenberg og Nakstad må vitne i karantenehotell-sak

innenriks

Hovudforhandlingar i saka er dagsett i Oslo tingrett tysdag 1. og onsdag 2. februar 2022, og både FHI-direktør Camilla Stoltenberg og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er kalla inn som vitne.

Saksøkjaren har erkjent at karantenehotell var gjeldande regel ved såkalla «unødvendig» utanlandsreise i den aktuelle perioden, men har oppført at dette for hans del var urettmessig sidan han hadde høve til å gjennomføre karanteneperioden på eigna stad og dessutan kom frå eit land med lågt smittetrykk.

I det skriftlege sluttinnlegget sitt til Oslo tingrett skriv mannen og advokaten hans Reidar Smedsvig at tiltaket var uforholdsmessig for saksøkjars del og dermed i strid med kravet i lova om at tiltaka skal vere «nødvendige basert på saklig begrunnelse» og vere «forholdsmessige».

Han meiner òg at samværet hans med kona på Gran Canaria hadde stor «velferdsmessig betydning» for saksøkjar, og han set spørsmålsteikn ved den snevre definisjonen av «nødvendige» reiser som forskrifta stilte opp. Mannen krev 5.879 kroner i erstatning.

Regjeringa ved regjeringsadvokat Hilde Ruus har på si side oppført at smitteverntiltaket karantenehotell var rettmessig og lovleg, at staten bør frifinnast og at kravet om dom for at tiltaket var «rettsstridig» skal avvisast.

