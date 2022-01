Sentralbanksjefen: Ingen problem at erstattaren ikkje er klar

innenriks

– No er eg her og har veldig god støtte av to visesentralbanksjefar og resten av eit fantastisk mannskap. Det er ingen problem framover i forhold til dette. Eg har ingen bekymringar om funksjonsdyktigheita og den operative evna til Noregs Bank på ulike område. Inga bekymring i det heile, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er vel ein fordel at det kjem ein erstattar på plass før du går av?

– Nei, eg trur ikkje det er behov for fleire sentralbanksjefar samtidig. Det er berre éin sentralbanksjef, seier Olsen og ler.

Forstår oppstyret

Olsen har bede regjeringa om å få gå av 1. mars, og har fått dette innvilga.

Spekulasjonane om kven som skal erstatte han, har prega nyheitene i fleire veker, og mange har trudd at avgjerda skulle komme tidlegare.

– At det er ei viss merksemd om dette, det har eg forståing for. Så er det sjølvsagt noko med enkelte kandidatars bakgrunn her som også har preget debatten, men eg har ikkje nokon kommentarar til den debatten, seier Olsen.

Ein av kandidatane er Nato-generalsekretær og tidlegare statsminister Jens Stoltenberg, medan ein annan er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Ordinær tilsetjing

Sentralbanksjefen fortel at han følgjer med på det som blir skrive i media om prosessen, til liks med mange andre.

– Dette er ei heilt ordinær tilsetjing. Det er ei tid for alt. Når det skjer eit skifte, så skjer det eit skifte. Det kan vere dagar, veker eller månader, men det er ikkje opp til meg å tenkje på.

– Det er ikkje noko problem at det har drygd litt med avgjerda?

– Om det har drygd? Eg veit ikkje. Det er ikkje så lenge sidan den offentlege søkjarlista fanst. Og så ventar vi vel alle i ei viss spenning på den avgjerda.

Vemodig

Torsdag var Olsen til stades på den siste ordinære pressekonferansen sin som sentralbanksjef, då Oljefondet la fram svært gode årsresultat frå 2021, med ei avkasting på 1.580 milliardar kroner.

Han innrømmer at det er litt vemodig å gi seg etter over elleve år i jobben.

– Eg reflekterer litt over det i periodar når eg ikkje er på jobb og er fullt engasjert. Det er veldig slåande. Sånn trur eg det er med veldig mange i ein så spennande jobb. Når ein er her, og deltek i ulike saker, så har ein perspektivet til æva over det. Men det er klart at når ein då kjem heim, så har eg byrja å telje litt dagar.

Spent oljefondssjef

Ein annan som lurer på kven som blir ny sentralbanksjef, er oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Eg trur alle menneske i verda, alltid, er spent på kven som skal bli den nye sjefen sin, seier han.

Han ønskjer likevel ikkje å kommentere prosessen.

– Eg tenkjer at det er ei sak eg ikkje har noko med. Det er ikkje eg som tilset sjefen min. Og så tenkjer eg at eg har jobba fint med Øystein Olsen sidan eg byrja, og så håpar eg at det skal bli like fint med den neste sjefen same kva som skjer.

