Oslo-skulane sluttar med jamleg koronatesting 8. februar

innenriks

Utdanningsetaten ved kommunikasjonsrådgivar Kristine Strømmen stadfestar overfor avisa at den jamlege testinga blir avslutta. Byråd for oppvekst og kunnskap opplyser at det er helseetaten som står bak avgjerda.

– Jamleg testing på 1. til 10. trinn: Frå 8. februar blir avslutta jamleg testing av elevar på 1. til 10. trinn. Elevar og føresette kan hente sjølvtestar på utdelingsstadene til bydelane viss dei har symptom på korona eller nokon i husstanden er smitta. Skulane vil òg få eit lite beredskapslager av sjølvtestar til elevar, lyder meldinga som vart sendt ut til Oslo-skulane i dag.