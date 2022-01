NVE: Hybridkablar vil gjere straumen endå dyrare

innenriks

Det er planlagt ei satsing på havvind, men det er uvisst om straumen derfrå berre skal gå til Noreg eller også til utlandet.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkluderer i ein rapport med at straumprisen blir høgare i Noreg dersom straumen derfrå òg skal gå til utlandet, melder NRK.

For kraftselskapa og eigarane deira vil det gi auka inntekter, sidan også verdien av norsk vasskraft då vil auke.

Statnett har planar om å byggje hybridkablar som også kan sende straum til utlandet, men har ikkje fått klarsignal til dette frå regjeringa enno. Kraftbransjen meiner kablar til utlandet er nødvendig for å byggje vindturbinar i Nordsjøen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vart i NRK torsdag utfordra av Frp-leiar Sylvi Listhaug på om han kunne garantere at det ikkje blir bygd hybridkablar. Vedum viste til at det i olje- og energimeldinga regjeringa har arva, står at det skal byggjast hybridkablar.

– Vi kjem ikkje til å lage nye hybridkablar som aukar straumprisen i Noreg. Vi kjem til å sørgje for ei utbygging av havvind og energi som får prisane ned og som sikrar nasjonal eigarskap, sa Vedum.

