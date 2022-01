NHO ber regjeringa avvikle heimekontor

innenriks

– Det er ei feilslutning å seie at heimekontor er eit lite inngripande tiltak, meiner Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel.

Arbeidsgivarorganisasjonen skriv i ei pressemelding at dei meiner heimekontor er eit svært inngripande tiltak næringsmessig, og at dei opplever det som belastande for mange tilsette.

– Heimekontor snur rundt på livsstilen vår og rammar mange servicebransjar, frå frisørar til kantiner. Tusenvis av tilsette i servicenæringa er framleis permittert, seier Kaltenborn.

(©NPK)