Kontrollkomité-leiar framleis usikker på om det var lov med raudt nivå i skulane

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har bede kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) gjere greie for kvifor det vart innført raudt nivå og kva lovheimelen og det faglege grunnlaget for det var.

Raudt nivå vart innført i vidaregåande skule 14. desember som følgje av omikronsmitten og vidareført i ein månad.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sendt ei forklaring frå regjeringa. Der legg ho ved det faglege rådet fagstyresmaktene har til regjeringa og argumenterer for at raudt nivå måtte til for å få effekt av tiltaka i uvissa som rådd.

Usikker på lovligheten

Kontrollkomiteens leiar, Peter Frølich (H), seier det er eit grundig svar som må gjennomgåast nøye. Men han ser ikkje at det har vorte avklart om raudt nivå var lovleg eller ikkje.

– Dei har framleis ikkje klart å vise noko om ei medisinfagleg tilråding, det er ingen instansar som tilrår vedtaket. Då er det vanskeleg å forstå at det skal vere ein medisinfaglige grunngiving, som lova seier ein må ha, seier Frølich til NTB.

Han varslar at det kan bli aktuelt å be om ytterlegare svar frå regjeringa, men seier samtidig at han ikkje vil slå på krigstrommene enno.

– Korleis kan det vere ei helsefagleg grunngiving viss ikkje eitt einaste helsefagleg organ tilrår det, spør han.

Usemje i fagstyresmaktene

Kjerkol viser til at det var usemje mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der sistnemnde var i sterk tvil om tiltakspakken FHI tilrådde var nok i møtet med uvissa rundt omikron.

Det var særleg tiltaka for barn og unge direktoratet tvilte på om gjekk langt nok.

FHI tilrådde gult nivå, men sa at det var eit politisk spørsmål som det var opp til regjeringa å avgjere. Raudt nivå kunne ifølgje FHI vurderast der det var omfattande kontaktreduserande tiltak.

Det kan isolert sett vere relevant, seier Frølich, men han spør likevel om eit så inngripande tiltak som raudt nivå ikkje må grunngivast med eit konkret fagleg råd om det.

– Ein naturleg måte ville vere å påpeike at ein instans tilrår at elevar i vidaregåande skule er dei som må ta støyten, at det er der tiltaka må setjast inn for å ha effekt. Eg ser ingen instansar som seier det, seier han.

Frølich viser òg til dommen i Gulating lagmannsrett om festbøter i Bergen denne veka. Der slo retten fast at forskrifta til kommunen ikkje var forholdsmessig, og at bøtene måtte opphevast.

– Den dommen seier noko generelt om korleis smittevernlova skal tolkast. Viss vurderinga til lagmannsretten står, er det ei streng tolking om kravet til ei klar helsefagleg grunngiving, seier Høgre-politikaren.

– Ikkje tilstrekkeleg med gult nivå

Kjerkol viser òg til eit skriftleg svar Brenna allereie har gitt Stortinget.

– Mi klare oppfatning var at vidaregåande skule ikkje kunne setjast på gult nivå fordi dette nivået ikkje gir ei tilstrekkeleg avgrensing i nærkontaktar, skriv Brenna der.

Regjeringa meiner trafikklysmodellen bidrog til å halde barnehagar og skular meir opne enn dei elles ville ha vore. Det var både høg deltasmitte og stor uvisse om omikron, og helsevesenet var under hardt press, blir det vist til.

Kjerkol legg i svaret òg ved andre skriftlege innspel regjeringa har fått og opnar for å vidaresende fleire skriftlege innspel til komiteen.

