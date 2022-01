Helsedirektoratet: Testing på grensa kan avsluttast

innenriks

– Men det kan vurderast å teste innreisande som ikkje kan dokumentere med EU-sertifikat at dei har immunitet eller ein negativ test i tråd med EUs rådstilrådingar. Det må vere beredskap for å kunne skalere opp testinga på grensa ved behov, skriv Helsedirektoratet i vekerapporten sin.

I veke 3 vart det registrert ein nedgang på 43 prosent i reisande som vart testa på grensa. Det var òg ein nedgang i delen positive testilfelle på grensa. Registrerte innreiser har auka noko, ifølgje rapporten.

Helsedepartementet varslar at dei skal sjå på om grensetestinga skal avsluttast.

– Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået. Vi har varsla at vi ser på alle tiltak på nytt i starten av februar, og gjer ei heilskapsvurdering. Dette gjeld sjølvsagt òg testing ved grensa, seier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) til NTB.

Fire kommunar med kritisk tilgang

I vekerapporten melder Helsedirektoratet òg om kapasiteten til helsevesenet i dei ulike kommunane. Fire kommunar melder om kritisk tilgang på helsepersonell.

– Smittetrenden er sterkt aukande og gir høgt sjukefråvær, og trendar held fram med at halvparten av kommunane rapporterer gode kapasitetar og halvparten rapporterer betydeleg belasta kapasitetar, heiter det.

Dei fire kommunane som melder om kritisk tilgang, er Øygarden, Vennesla, Øvre Eiker og Stjørdal.

Eit auka tal kommunar vurderer no risikoen for middels for at helsetenesta vil bli overbelasta av koronasmitte: 150 kommunar mot 131 førre veke. Fire kommunar vurderer risikoen som høg.

Ventar store leveransar av sjølvtestar

I veke 3 vart det fordelt over 5,4 millionar sjølvtestar til kommunane, ifølgje direktoratet. Tilgangen og forbruket varierer mellom kommunane.

– Det er inngått avtale om distribusjon av testar der det blir lagt opp til at kvar kommune får 1-1,5 testar per innbyggjar. Testing for å unngå karantene skal prioriterast, heiter det.

Ifølgje Helsedirektoratet er dei største leveransane av sjølvtestar ventar i vekene fram mot 10. februar.