Høgre forventar raske lettar i tiltaka

innenriks

– Det er ikkje forholdsmessig å halde på tiltak dersom dei har fått råd om det motsette, seier Trøen til NTB.

Onsdag kom Folkehelseinstituttet med ein ny risikorapport, der FHI tilrår ei rask nedtrapping av tiltaka. Den viktigaste grunnen er ifølgje FHI-direktør Camilla Stoltenberg at omikron i lita grad gir alvorleg sjukdom blant nordmenn.

– Råda til FHI peikar veldig tydeleg i ei positiv retning, der vi kan augne håp om ein meir normal kvardag, seier Trøen.

– Lovbrot

Onsdag varsla helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at det vil komme «betydelege lettar» – men ikkje før neste veke.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen meiner likevel at regjeringa gjer seg skuldig i lovbrot dersom dei ikkje omgåande lettar på koronatiltaka.

– Vi er langt forbi det tidspunktet der det er lovleg å ha ein så stor buffer av føre var, for det er det vi har no. Vi har strenge tiltak for å vere på den sikre sida. Når sjølv FHI seier at kostnaden er større enn nytta, då må tiltaka opphevast omgåande, seier han til Dagbladet og viser til kravet i smittevernlova om proporsjonalitet.

Kostnader

Trøa peikar på at situasjonen no er svært annleis enn tidlegare med svært mange full- og tredjedosevaksinerte og med eit virus der risikoen for alvorleg sjukdom er langt mindre.

Enkelte av tiltaka, som skjenkjeavgrensingane, har òg store kostnader for delar av næringslivet, påpeikar ho.

– Derfor er det viktig at tiltak ikkje lenger blir behalde enn det som er strengt nødvendig.

Regjeringa har varsla ein ny strategi for korleis vi skal leve med koronaviruset i april. Men det er altfor lenge til, meiner Trøen.

– Så lenge kan vi ikkje vente, slår ho fast og viser til at alle ordningar for næringslivet har sluttdato 28. februar.

– Ein ny strategi vil skape meir føreseielegheit, seier Trøen.

Delte meiningar

Også jussprofessor Hans Petter Graver meiner at det i dagens situasjon er tvilsamt om ein «vente og sjå»-strategi er innanfor lova.

– Viss det er sånn som FHI no seier, at vi er på eit sånt balansepunkt, så meiner eg at etter ei juridisk vurdering er grensene for når ein kan halde oppe slike tiltak, overskride for ei stund sidan, seier han til Dagbladet.

Graver skil mellom tiltak som går ut over grunnlovfesta rettar, som forsamlingsretten, og tiltak som heimekontor og munnbind. For sistnemnde står styresmaktene friare, seier han.

Helserettsekspert Anne Kjersti Befring meiner på si side at det å varsle ein dato litt fram i tid kan gi ei viss føreseielegheit.

– Det kan vere nødvendig for å sjå verknader og utviklinga i situasjonen, seier ho.

