Framstegspartiet står opp igjen i Bergen

innenriks

– Eg er audmjuk og takksam for tilliten styret og eg har fått av medlemmene i Bergen Frp. Dette marker ein ny start for partiet i Bergen. No skal vi byggje organisasjonen, og spisse dei politiske løysingane inn mot kommunevalet i 2023 seier nyvald leiar Daniel C.E Hägglund i Bergen Frp.

Bakgrunnen for oppløysinga i 2019 var mange og lange interne konfliktar i lokallaget i Bergen. Medlemmene vart overførte til fylkeslaget til partiet. Fylkesstyret overtok då leiinga og forvaltninga av eigedelane og partikassa frå lokallaget.

Årsmøtet markerer no ein ny start for Bergen Frp, som omgåande går i gang med arbeidet med kommunevalkampen i 2023.

Hägglund har dei siste åra vore passiv medlem av partiet.

– Eg er glad for at lokallaget no er tilbake igjen. Det er viktig at Frp er tydeleg til stades i Noregs nest størst by. Framover blir oppgåva å byggje laget sterkare slik at vi sikrar meir gjennomslag for Frps løysingar, seier han.

