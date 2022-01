Forskar fryktar bølgje av senvirkninger når koronaen blir sloppen laus

innenriks

Forskar og lege Arne Søraas ved Universitetet i Oslo leier koronastudien som følgjer 150.000 nordmenn gjennom pandemien. Han seier vi veit lite om omikron og vaksinars effekt mot seinskadar.

– Dersom omikron liknar på dei andre variantane av koronaviruset, så blir det mykje «long covid», seier Søraas til NRK.

Søraas anslår at 1 av 14 kan få minneproblem og 1 av 6 dårlegare helse på sikt om antydingar i utanlandske studiar om 50 prosents vaksinevern slår til.

Forskaren vil ha tiltak for å stoppe omikronbølgja, noko helsestyresmaktene reknar som nær umogleg utan svært kraftig nedstenging.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet seier ein ser ein viss andel som får seinplagar, men at det for mange minkar over tid. Han seier at omikronbølgja uansett ikkje kan stoppast.

(©NPK)