Forsikringsselskap krev positiv PCR-test for å få dekt avbestilling av reise

– For at du skal få dekt avbestilling av reise på grunn av koronasmitte, treng vi ein positiv PCR-test. Denne er òg knytt til deg personleg. Legeattest fungerer òg, som ved annan sjukdom, seier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Ein heimetest er godt nok for å registrere til norske styresmakter at du har fått korona, men fleire land krev PCR-testresultat ved innreise.

– Vi er klar over at dette kan skape enkelte utfordringar for nokon. Vi vurderer fortløpande kva dokumentasjon vi krev frå kundane våre, slik at dette er både enkelt og rettferdig for flest mogleg. Førebels krev vi PCR, men pandemien utviklar seg heile tida, så det kan endre seg, seier Nielsen.

