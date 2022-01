Firebarnsmor dømd for å ha mishandla barna

innenriks

Kvinna i byrjinga av 50-åra vart dømd til fem år og seks månaders fengsel i Sør-Rogaland tingrett i fjor for mishandling av dei fire barna og ektemannen sin.

Retten meiner at mishandlinga av fleire av dei var grov.

Saka vart anka til lagmannsretten, som no i sin dom har redusert straffa med eitt år, og samtidig frikjend kvinna for mishandling av den dåverande ektemannen.

Lagmannsretten meiner at det knyter seg så mykje tvil til om at ektemannen har vore utsett for mishandling at tiltalte må frifinnast på dette punktet. Kvinna slepper dermed òg å betale oppreisningserstatning til mannen.

Firebarnsmora meinte at det heile var eit komplott mot henne, men lagmannsretten skriv i dommen at han ikkje kan sjå noka antyding til eit slikt komplott i bevisa som er førte, og viser til at ei rekkje vitnar og uavhengige fagpersonar har observert eller beskrive fysisk og psykisk vald.

Kvinner er òg idømd kontaktforbod i fem år og må betale oppreisningserstatning til alle barna.

