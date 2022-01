Akershus Ap får fleirtal på lagnadsmøte om Viken

innenriks

Det melder Budstikka, Dagbladet og Dagens Næringsliv torsdag.

Representantskapet i Viken Ap samlast 5. februar for å stemme over om Ap går for eller mot oppløysing av fylket.

Ei oppteljing viser no at Akershus vil ha fleirtal med 51 delegatar til møtet. Østfold får 28 og Buskerud 21 delegatar.

Akershus Ap har tidlegare gått mot oppløysing av Viken, men vil ikkje binde delegatane sine før avstemminga. Kvar enkelt delegat kan dermed stemme etter eiga overtyding.

Østfold Ap og Buskerud Ap har gått inn for oppløysing.

Skulle fleirtalet i Viken Ap til slutt gå mot oppløysing av storfylket, kan det bli ei krevjande sak for regjeringa. Spesielt for Senterpartiet vil nei til oppløysing vere ein stor kamel å svelgje.

