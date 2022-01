Vaksineforskar meiner dagens koronatiltak er uforholdsmessige

innenriks

– Folk vil framleis bli smitta, og nokre vil framleis kunne bli alvorleg sjuke, men vi er ikkje der at dette representerer ein trussel som er større enn vanleg influensa og vanlege luftvegsvirus. Derfor tenkjer eg òg at vi no er på veg ut av pandemien, seier Grødeland til Dagbladet.

Mange har opparbeidd seg immunitet etter vaksinasjon eller smitte, trekkjer ho fram. Dermed er ein verna mot alvorleg sjukdom.

– Kvart einaste år har vi ei rekkje virus som gir luftvegssymptom i større eller mindre grad, og det er konsekvensane av det vi skal vere opptekne av. Ikkje om folk er smitta eller ikkje, seier Grødeland til avisa.

