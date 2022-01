Stengde fjellovergangar, kolonnekøyring og snøskredfare fleire stader i Sør-Noreg

innenriks

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd på grunn av uvêr. Det same gjeld fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal, opplyser Veitrafikksentralen vest klokka 8.39.

På Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er det kolonnekøyring. Det same gjeld riksveg 13 over Vikafjellet og E134 over Haukelifjell.

På riksveg 52 ved Hemsedal og E16 ved Filefjell er vegen open.

Fleire stader i Møre og Romsdal, Vestlandet og Innlandet fylke er det betydeleg skredfare og fare for naturleg utløyste skred.

I Romsdalen, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger melder snøskredvarslinga om faregrad 3 – betydeleg.

Årsaka er kraftig vind og nedbør. Lokale forskjellar gjer at forholda raskt kan endre seg.

Hovudredningssentralen i Sør-Noreg skriv på Twitter at dei oppmodar alle som skal ut på tur om å sjekke vêrmeldinga og skredvarsel.

