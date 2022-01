Mehl legg domstolsreverseringa ut på høyring

innenriks

– Vi foreslår å ta tilbake dei 60 sjølvstendige domstolane vi hadde før førre regjering sentraliserte domstolsstrukturen, seier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Domstolsreverseringa er noko regjeringspartia gjekk til val på. No blir det sett i gang. Mehl har lagt forslaget til ny reform ut på høyring. Den skal reversere førre regjerings domstolsreform, som reduserte talet på tingrettar frå 60 til 23.

Høyringsfristen er på tre månader. I utgangspunktet foreslår regjeringa full reversering, men det blir lagt opp til at kommunane sjølv skal kunne få bestemme.

Fleire, særleg i domstolane og rettsmiljøet, har vore kritisk til ei reversering. Mehl seier at kommunane skal få velje om dei vil ha domstolen sin tilbake, men at ein også må sjå på heilskapen.

Partikollega Marit Arnstad seier til Adresseavisen at kommunane må få bestemme.

– No gjeld det for kommunane å kjenne si besøkstid. Det er dei som veit best korleis domstolane fungerer i lokalmiljøa, seier Arnstad.

Høgres Ingunn Foss, som sit i justiskomiteen på Stortinget, kallar det reverseringsmani. Ho meiner reverseringa vil svekkje rettstryggleiken.

– I denne saka verkar regjeringa resistent mot fakta. Dei overser blindt at Høgsterett, juristforbundet, dommarforeininga, domstolsadministrasjonen og dessutan alle førstelagmennene og sorenskrivarane i landet er for dagens organisering av tingrettane, seier Foss.

