Mange kommunar manglar framleis system for å ta imot testresultat

innenriks

Avgjerda om å leggje om frå karantene til testregime skjedde så raskt at det ikkje var mogleg å få på plass ei nasjonal registerløysing for positive sjølvtestar. I staden skal kommunane sørgje for å ta imot positive testsvar.

Det er hovudsakleg to ordningar kommunane nyttar: KS-løysinga KS Fiks, og IT-plattforma frå selskapet Remin.

Ifølgje KS hadde 111 kommunar tysdag teke i bruk løysinga deira, medan Remin opplyser at dei har fått mottakssystem på plass for 148 kommunar. Det vil seie at ei mottaksordning var på plass for 259 av 356 kommunar. I tillegg har enkelte kommunar utvikla eigne IT-løysingar.

– Vi veit at cirka 4 millionar innbyggjarar bur i kommunar som har teke i bruk desse digitale smittesporingsverktøya, og dei resterande kommunane kan kople seg på ei felles løysing, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Ikkje eit problem

Helse- og omsorgsdepartementet har oppmoda alle som testar positivt, om å registrere seg hos løysingane til kommunen. Dei store og mellomstore kommunane har stort sett innført IT-løysinga, medan mange mindre kommunar enno ikkje har gjort det.

Det er ikkje eit stort problem at ordninga ikkje er heilt på plass, meiner statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Ein del mindre kommunar får system stilt til rådvelde av sentrale styresmakter. Det vil komme raskt på plass, seier han.

Han påpeikar at det ikkje lenger er ei prioritert oppgåve å drive smittesporing.

– Hovudpoenget er å overvake smitten nasjonalt. Det har ikkje stor betydning om det tek litt lengre tid med nokon av dei mindre kommunane, seier han.

Får svar på SMS

I eit brev frå Helsedirektoratet blir kommunane som enno ikkje har system innført, bedne om å ta i bruk ei av dei to hovudløysingane. Frå måndag 31. januar skal kommunane rapportere lokale smittetal kvar veke til statsforvaltarane.

Når ein testar positivt, kan ein logge seg på ved hjelp av BankID for å registrere prøvesvar for seg sjølv eller eigne barn. Ein kan òg registrere nærkontaktar og huke av for om desse er i ei risikogruppe, til dømes som helsepersonell, på grunn av alder eller underliggjande sjukdom.

– Dette gjer det enklare å prioritere ei eventuell smittesporing i kommunal regi der det er aktuelt, skriv Helsedirektoratet.

Testresultata blir likevel ikkje sendt til det sentrale registeret MSIS eller til helsenoreg.no, så positive prøvesvar frå sjølvtestar vil ikkje visast i koronasertifikatet eller bli tilgjengeleg for appen Smittestopp.

(©NPK)