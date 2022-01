Krav frå arbeidslivsorganisasjonar om å oppheve påbod om heimekontor

innenriks

– Slik koronapandemien no står, er det nasjonale påbodet om heimekontor for inngripande. Isolasjon i månad etter månad gir ei enorm belastning, både for arbeidstakarane, arbeidsgivarane og storsamfunnet, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Påbodet om heimekontor har vore viktig for å avgrense smitten og få bukt med pandemien, meiner han.

Ber om lokale føresegner

– Omikronvarianten har likevel vist seg å gi mindre sjukdom. Få er innlagde på sjukehus for behandling på grunn av covid, seier YS-leiaren.

Lokale styresmakter eller kvar enkelt verksemd bør sjølv vurdere behovet for heimekontor, meiner han.

Også handelsorganisasjonen Virke meiner det no er på tide med lokale tilpassingar.

– Det er trass alt forskjell på Orkanger og Oslo. Heimekontor er ikkje eit lite inngripande tiltak, verken for dei tilsette det gjeld, eller for verksemdene som blir ramma av konsekvensane av mindre mobilitet, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Tiltaka blir fortløpande vurderte

Mindre aktivitet i sentrumsområda har store negative konsekvensar for butikkar og serveringsstader, og alle andre som lever av å samle folk, meiner Virke-direktøren.

– Når omikron no viser seg å vere mindre farleg, må det opnast meir opp, seier han.

Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået, seier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har varsla at vi ser på alle tiltak på nytt i starten av februar, og gjer ei heilskapsvurdering. Dette gjeld sjølvsagt òg heimekontor. Når det kjem endringar, vil dette kommuniserast ut på vanleg vis, seier Bjørkholt i ein kommentar til NTB.

