– Mange har no ganske fersk oppfriskingsdose og svært godt vern mot alvorleg sjukdom. For dei er det betre å bli smitta no enn seinare, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i ei oppdatert risikovurdering av omikronvarianten.

Risikoen for alvorleg sjukdom og død som følgje av epidemien, er mindre no, særleg for vaksinerte, fordi omikronvarianten har mindre evne til å gi alvorleg sjukdom, skriv FHI.

