Elden meiner festbot-dom i Bergen bør få store konsekvensar

To kvinner vart onsdag frifunne og slepp å betale bøter for å ha arrangert og delteke på ein fest i fjor, skriv Bergens Tidende.

På tidspunktet festen vart arrangert, var det ikkje lov å samlast meir enn fem personar i private samankomstar i Bergen, men det var minst 14 deltakarar på festen.

Kvinnene meinte reglane ikkje var godt nok grunngitte smittevernfagleg. Det er Gulating lagmannsrett samd i. Retten meiner mellom anna at den aktuelle forskrifta på dette punktet gjekk utover det bystyret kunne vedta i samsvar med smittevernlova.

Dermed er grunnlaget for førelegga ugyldig, og dei tiltalte må frifinnast, slår lagmannsretten fast.

Forsvarsadvokat John Christian Elden forsvarte den eine av dei to kvinnene. Han seier til Bergensavisen at han deler kritikken av kommunen. Han tek til orde for at alle festbøter i kommunen må opphevast dersom dommen blir ståande.

– Påtalemakta bør no oppheve alle andre førelegg og beklage dersom denne samrøystes dommen blir rettskraftig, seier Elden til avisa.

– Ei tilsvarande vurdering må takast nasjonalt og for andre byar som har vedteke maksimaltal i private heimar og selskap. Er det ikkje fagleg grunnlag i ein by, ligg andre like dårleg an, seier Elden til NTB.

Helsebyråd Beate Husa, byrådsleiar Roger Valhammer og kommuneoverlege Trond Egil Hansen var blant dei som var kalla inn som vitne i rettssaka.

