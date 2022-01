Auke i koronainnleggingar for første gong sidan før jul

innenriks

Mange hundre tusen vil bli smitta dei næraste vekene, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i vekerapporten sin for veke 3.

Sjølv om det vart fleire koronainnlagde førre veke, er det ein veldig låg del, mindre enn 0,3 prosent, av melde koronatilfelle som har behov for sjukehusinnlegging.

Auka belastning på helsetenesta

Det er sannsynlegvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorleg sjukdom, og at fleire er godt verna gjennom vaksinasjon, ifølgje FHI.

Det kan likevel bli ei auka belastning på helsevesenet.

– Smittebølgja i vinter kan bli ei betydeleg auka belastning på helsetenesta som følgje av mange pasientar og auka fråvær på grunn av sjukdom og smitteverntiltak, skriv FHI.

Dei har ei klar melding for vekene som kjem:

– Kommunane og sjukehusa må nytte dei næraste vekene til å vaksinere fleire og førebu seg på stort sjukefråvær og fleire pasientar.

Særleg uvaksinerte og eldre blir ramma

No er det særleg uvaksinerte personar og vaksinerte personar med høg alder eller underliggjande sjukdommar som blir ramma.

– Det er derfor avgjerande at uvaksinerte startar vaksinasjonen sin, og at personar over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tek oppfriskingsdose, skriv FHI.

Blant 130 nye pasientar som vart lagde inn på sjukehus med covid-19 som hovudårsak i veke 3, var 38 (29 prosent) uvaksinerte, 37 (28 prosent) var vaksinerte med to dosar og 48 (37 prosent) var vaksinerte med tre dosar.

Dei vaksinerte innlagde har høgare medianalder enn uvaksinerte, og ein større del av dei vaksinerte har underliggjande medisinske tilstandar som gir moderat eller høg risiko for alvorleg forløp av covid-19.

Størst auke i aldersgruppa 30–44 år

Auken blant innlagde i veke 3 var størst i aldersgruppa 30–44 år, medan det var ein mindre auke i aldersgruppene 45–64 år og 18–29 år.

Trenden i aldersgruppa 0–17 år var stabil samanlikna med veka før, medan det har vore ein nedgang i aldersgruppa 65 år og over.

Talet på nye pasientar innlagt i intensivavdeling er førebels 17 i veke 3, mot 18 veka før.

(©NPK)