UD: Møta med Taliban er ikkje ei anerkjenning

I ei fråsegn til NTB understrekar han at dei òg har gjort dette klart for Taliban, sjølv om dei kan ha ønske om å framstille det annleis.

– Vi veit at dei ønskjer legitimering. Det er mellom anna derfor utanriksminister ikkje møtte dei. Både for å halde presset oppe, halde oss samla med andre vestlege land, og unngå legitimering, seier Thune.

– Inga anerkjenning i dette

Han understrekar at møtet hans med Taliban tysdag kveld på ingen måte inneber ei anerkjenning av Taliban.

– Tvert om. Det gir oss moglegheit å stille tydelege krav til Taliban og påverke utviklinga med det internasjonale samfunnet. Det ligg inga anerkjenning i dette, seier Thune.

Han understrekar at han møter dei fordi regjeringa meiner dialog er nødvendig for å ansvarleggjere Taliban sidan dei sit med makta i Afghanistan.

– Ikkje naiv

– For å hindre at den humanitære katastrofen blir endå verre og for å hindre at Afghanistan igjen blir eit oppmarsjområde for internasjonal terror, er det heilt nødvendig å snakke med dei som faktisk styrar i landet, seier Thune.

– Vi er ikkje naiv og har vurdert dette nøye. I våre vurderingar har omsynet til det afghanske folket og den svært alvorlege humanitære situasjonen dei opplever vege tungt.

Han understrekar samtidig at regjeringa har forståing for at møta og invitasjonen til Noreg vekkjer sterke kjensler hos mange, særleg blant dei som har mista sine kjære i Afghanistan.

