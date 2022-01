Tollarane kan få lov til å rusteste deg

innenriks

Samferdselsdepartementet legg fram forslaget saman med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartmenetet.

Regjeringa vil at tollarane skal kunne teste og halde tilbake ruspåverka sjåførar under ein tollkontroll. Ved positiv test vil regjeringa at tollarane skal få halde bilføraren tilbake til politiet kjem.

– Nærværet til tolletaten på grensa, og kompetansen deira til å kontrollere, tilseier at det er lurt å nytte denne kompetansen til òg å styrke kontrollen av ruskøyring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Dette kan styrke og effektivisere innsatsen i samfunnet mot køyring i ruspåverka tilstand og ha førebyggjande effekt, seier Nygård.

Forslaget er no lagt ut på høyring.

(©NPK)