Taliban-talsmann kallar skuldingar om menneskerettsbrot for propaganda

I intervjuar med VG og TV 2 sår Taliban-talsmann Shafi Azam tvil om historiene om kvinneaktivistar som skal vere arrestert. Han meiner europeiske land og journalistar bør undersøkje skuldingar om menneskerettsbrot før dei godtek dei. Han omtaler slike skuldingar for propaganda.

– Mange aktivistar seier dette på grunn av asylsøknadene sine til andre land, hevdar Azam overfor VG.

– Nyleg var det nokre som brann hijabar og burkaer, som millionar av afghanske kvinner bruker. Ytringsfridom og fridom til å protestere betyr ikkje at ein kan vise manglande respekt for andres verdiar, seier han vidare.

Han hevdar Taliban ikkje tvingar nokon til å bere slike plagg, og at det derfor ikkje er noko behov for å brenne dei.

Inviterer diplomatar og journalistar

Talsmannen ber europeiske land om å opne ambassadane sine igjen slik at dei kan overvake situasjonen på nært hald. Han inviterer òg journalistar til landet, ifølgje TV 2.

Situasjonen for kvinner i Afghanistan står høgt på dagsordenen under samtalane mellom Taliban og vestlege utsendingar, afghanske sivile representantar og dessutan hjelpeorganisasjonar.

Mellom anna har lagnaden til dei to kvinneaktivistane Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, som vart arrestert etter ein demonstrasjon førre veke, vore tema i samtalane. Etter først å ha avvist å ha noko med saka å gjere, ville Taliban måndag verken stadfeste eller avkrefte at dei to er i varetekta deira.

Ifølgje ein høgtplassert kjelde, sitert av VG, svarte Taliban «utilfredsstillande» då dei fekk spørsmål om dei to kvinnene i eit møte med vestlege utsendingar.

Det har òg vorte påpeika at Taliban-regjeringa i Kabul ikkje har kontroll på kva mennene deira rundt om i landet gjer.

Etter at Taliban kom til makta i august, er kvinner fått avgrensingar på kor langt dei kan reise. Mange offentleg tilsette kvinner har fått beskjed om at dei ikkje kan jobbe.

– Ingen angreip

Taliban-talsmannen fekk òg spørsmål om tryggleiken til afghanarar som har samarbeidd med norske og andre utanlandske styrkar.

– Det er ingen angrep mot dei. Dersom dei får problem, bør dei rapportere det til politiet, seier han til TV 2.

På spørsmål om kvifor mange hevdar dei er trua, viss dei ikkje er det, svarer Azam:

– Dei gjer det for å få asyl.

Azam medgir at det er grunn til bekymring i Afghanistan, men meiner dette bør knytast til at landet har vore i krig i over 40 år og den økonomiske situasjonen, som igjen kjem av at mykje av den utanlandske støtta til landet er stansa.

