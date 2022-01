Støre om koronatiltaka: – Må ha is i magen

innenriks

Men han seier likevel til VG at Danmark og Noreg har mange fellestrekk, og varslar at det vil komme nyheiter seinast 1. februar.

– Då vi gjorde reelle lettar 14. januar, varsla vi at vi ville la det gå to veker og ha ein full gjennomgang med opning for lettar undervegs, seier Støre.

På spørsmål om å utdjupe utsegnene om at det kan komme lettar undervegs, vil han ikkje svare noko meir konkret.

– Men vi må ha litt is i magen. Smittetala går opp, no ligg dei rundt 18.000 dagleg. Det var forventa. Så gjekk innleggings-tala ned, men no aukar dei moderat. Men dei aukar. Vi må følgje med. Vi må følgje med og gjere lettar i tråd med kontrollstrategien som ligg til grunn, seier han.

