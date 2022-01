Noreg vil stille målbare krav i møte med Taliban

innenriks

Det stadfestar Thune overfor NTB.

Thune hadde måndag ettermiddag møte med representantar for det afghanske sivilsamfunnet, og fekk innspel til krav som bør stilltes til dei afghanske makthavarane.

– Dette er ikkje byrjinga på ein open og tidlaus prosess. Vi kjem til å leggje fram målbare krav som ein kan følgje opp og sjå om dei leverer, seier Thune til NTB.

Taliban skal òg møte representantar frå embedsverket i Utanriksdepartementet klokka 10.30. Temaet for desse samtalane vil i stor grad vere den humanitære situasjonen i landet.

Seinare tysdag skal norske humanitære organisasjonar møte Taliban-delegasjonen på Soria Moria hotell i Oslo.

Skulegang for jenter

Ved sida av å betre den økonomiske situasjonen og sikre tilgang for humanitær hjelp, står menneskerettar høgt på dagsordenen for møta med Taliban som går føre seg i Oslo.

– Det er fleire avgjerande spørsmål både knytt til minoritetar og kvinners rettar. Vi har snakka mykje om skule, men det dreier seg òg om rørslefridom, tilgang på helsetenester og retten til å arbeide. Det er målbare storleikar som er avgjerande for mange i det sivile samfunnet som møtest her i Oslo, seier Thune.

Eit av krava han fekk med seg frå møtet måndag, er jenters rett til utdanning, og heilt konkret at skulane må opnast igjen for jenter etter 7. klasse når skuleferien er over i mars.

Eit anna er at det må takast initiativ til ein inkluderande politisk prosess. Eit forslag er at det bør skje gjennom ein såkalla loya jirga, eit stormøte.

Også situasjonen til to kvinneaktivistar, Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, har vore teke opp med Taliban og norske diplomatar. Dei to skal førre veke ha vorte arresterte etter å ha delteke i ein demonstrasjon.

– Stor risiko

Thune påpeikar at fleire av kvinneaktivistane som har komme til Oslo for å møte Taliban, tek ein stor risko.

– Mange av dei har opplevd direkte brutalitet mot eigen familie, seier han.

Likevel oppfatta han at dei støttar at vestlege land har samtalar med Taliban.

Måndag kveld jobba Utanriksdepartementet med å meisle ut krava som Noreg vil ta opp i møta.

Thune meiner Noreg har høgst realistiske forventingar.

– Alle positive prosessar vil i beste fall måtte vere skrittvis, seier han.

– Avgjerande møte med USA

Taliban skal òg ha bilateralt møte med USA, med spesialutsending Thomas West i spissen. Thune karakteriserer samtalane som viktige.

– USAs posisjon vil vere avgjerande for utviklinga, seier han.

Han påpeikar at amerikanarane har kontroll på mykje av pengane som vart frose etter at Taliban tok over makta i august.

Innbyggjarane i landet får framleis hjelp via hjelpeorganisasjonar, men den enorme utanlandske støtta som tidlegare vart gitt til afghanske styresmakter, er stansa. Den utgjorde storparten av det afghanske statsbudsjettet.

Lønnsutbetaling

Eit av temaa som blir diskuterte blant internasjonale givarar, er korleis ein kan sørgje for at offentleg tilsette, som lærarar, får lønn, opplyser Thune. Det vil seie at lønna kan utbetalast utan å ta vegen om Taliban-styrte kontor.

– Det hjelper lite at jenter får rett til å gå på skulen dersom det ikkje finst nokon lærarar, påpeikar Thune.

Regjeringa har fått både støtte og kritikk for å leggje til rette for møta med den ekstreme gruppa, som er berykta for terrorhandlingane og undertrykking av kvinner.

Måndag heldt Talibans utanriksminister Amir Khan Muttaqi ein pressekonferanse der han omtalte møtet som ein prestasjon og påpeika at det gir islamistane «ei scene». Dette kallar Thune for «retorisk spel».

– Det er uunngåeleg når dei kjem til eit demokratisk land at dei får snakke fritt. Dei veit godt at dei ikkje får betalt for å stå på scena utan å innfri krav, seier statssekretæren.

