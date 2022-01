Nordland Høgre foreslår outsider-kandidat til nestleiarvervet

innenriks

Den tidlegare stortingskandidaten meiner han kan bidra til å vidareutvikle Høgres politikk.

– Eg har ein lidenskap for å reise rundt for å finne ut kva politikk som Høgre bør ha og satse på. Vi har fått til mykje bra med Erna i regjering, men vi treng endå fleire og nye innspel for å kunne lage politikk som møter utfordringane folk står ovanfor dei neste åra, seier Thorheim til TV 2.

Sjølv om han er eit relativt ubeskrive blad, meiner han sjølv at han ikkje er nokon distriktskandidat. Thorheim har master i statsvitskap og bakgrunn frå Forsvaret.

– Eg er ikkje berre ein distriktskandidat med lokal erfaring frå Nordland. Eg meiner det er viktig at ein har eit mangfald i partileiinga som kan tale til eit breitt publikum både i landet og til partiorganisasjonen, seier Thorheim.

Thorheim får likevel tøff konkurranse. Henrik Asheim frå Akershus flagga kandidaturet sitt førre måndag. Også Nikolai Astrup er ein nestleiarkandidat, kunne TV 2 melde same dag.

