NRK-kartlegging: Fleirtal i fylkestinget for å splitte Vestfold og Telemark

innenriks

Aps fylkestingsgruppe skal vedta standpunktet sitt i saka på eit møte 12. februar, medan fylkestinget skal avgjere eit endeleg vedtak 15. februar.

Der ligg det førebels an til at fleirtalet vil gå inn for å splitte opp storfylket, ifølgje NRKs kartlegging.

Tønsberg-ordførar Anne Rygh Pedersen (Ap) er glad for at det ligg an til fleirtal.

– Det er sånn eg opplever stemninga i alle fall her eg står. Det er eit veldig tydeleg signal om at no bør vi gjere om på den feilen som vart gjort, seier ho.

Partikollega og Skien-ordførar Hedda Foss Five er likevel usamd og meiner det er klokast å la fylkeskommunen bestå.

– Så er eg lei meg for alle kostnadene det vil påføre fylkeskommunane, men også for kommunane som har innstilt seg veldig på å vere eit stort fylke, seier Five.

