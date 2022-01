Mann døde etter fall frå defekt sjukeseng – Helse Førde får kritikk

innenriks

Statsforvaltaren i Vestland har konkludert med at mannen ikkje fekk forsvarleg helsehjelp, skriv Bergens Tidende.

Mannen var uroleg i kroppen på grunn av ei bløding i hovudet og låg derfor i ei seng med sengehestar oppe. Han vart godt overvakt på rommet, men etter ei brå rørsle fall den eine sengehesten ned, og mannen fall ut av senga.

Dette førte til ei forverring i tilstanden, og mannen døydde kort tid seinare.

Statsforvaltaren meiner ikkje at helsepersonellet har handla uforsvarleg, men tilsynet har avdekt at sjukehuset ikkje hadde gode nok rutinar for kontroll og vedlikehald av senger.

– Dette førte til at ein kritisk feil ikkje vart oppdaga og utbetra til rett tid, skriv Statsforvaltaren i ei pressemelding.

Fagdirektør Asle Kjørlaug i Helse Førde beskriv hendinga som tragisk. Sjukehuset har sett i verk fleire tiltak etter hendinga og har mellom anna vedteke at alle sengene på sjukehuset skulle inn til sengesentralen for rutinemessig gjennomgang etter ny prosedyre.

– Senger med feil er tekne ut av produksjon eller feilretta, seier Kjørlaug til BT.

