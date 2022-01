I dag møter Taliban regjeringa: – Skandale, seier Sylvi Listhaug (Frp)

innenriks

Prio-forskar Kristian Berg Harpviken seier at møtet i seg sjølv ikkje er ei formell anerkjenning av Taliban, og at det er oppsiktsvekkjande at Taliban ikkje fekk eit møte med utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Oslo.

Men det kan bli framstilt som ein siger for Taliban, meiner han.

– Sjølvsagt er det betre å møte ein assisterande minister enn ikkje å møte nokon minister i det heile. Henrik Thune er del av politisk leiing i departementet, men i deira auge ville det vore ein heilt annan signaleffekt å få møte ein fullverdig medlem av regjeringa, seier Harpviken til NTB.

– Skandale

Framstegspartiets leiar Sylvi Listhaug meiner det er ein skandale at Thune set seg ned i møte med Taliban.

– Det vi ser, er at Taliban allereie er i gang med å bruke dette kynisk og seier at møta i Oslo er eit steg i retning av anerkjenning. Og når den norske regjeringa møter dei i dag, vil jo det berre forsterke det biletet. Dette er ein organisasjon som for under seks månader sidan plyndra ambassaden vår i Kabul, og no har ein møte med regjeringa, seier Listhaug til NTB.

– Det at dei i det heile er i Oslo er eit stort problem, og det gjer ikkje saka betre at regjeringa i tillegg har direktemøte med dei. Dei vil bruke alt sånn for alt det er verd. Dei ser svært fornøgde ut med å bruke dette i dei intervjua som dei har gjort, seier Listhaug.

Vil følgje opp i Stortinget

Listhaug meiner ein godt kan snakke med Taliban om å løyse krisa i Afghanistan, men ikkje ved å flyge dei til Noreg for å halde høgprofilerte samtalar slik det no har vorte.

Huitfeldts fråsegn om at det som skjer på Soria Moria på ingen måte er ei anerkjenning av Taliban-regimet, er ikkje Listhaug samd i.

– Det står seg ikkje i det heile, og det ser vi tydeleg. Taliban er allereie i gang med å bruke det. For dei er det ein siger at dei har komme seg til norsk jord, til Vesten og til eit Nato-land. Vi har allereie gitt dei den sigeren, seier Listhaug.

Frp har stilt ei rekkje skriftlege spørsmål til utanriksministeren om Taliban-møta. Listhaug varslar at saka skal forfølgjast vidare i Stortinget.

– Vi kjem til å følgje det opp i Stortinget. Det første er at vi har stilt ei rekkje spørsmål, så skal vi diskutere vegen vidare i stortingsgruppa. Det kan tenkjast at vi kjem til å sende fleire spørsmål basert på det som kjem ut frå møta, seier Listhaug.

Overraska

Prio-forskar Harpviken seier at han er overraska over at Taliban ikkje stilte som krav at dei måtte få møte ein minister på Oslo-turen sin.

– Det viktige her er at Talibans utanriksminister ikkje får møte det han og Taliban reknar for å vere den rettmessige motparten hans. Noreg har valt ikkje å møte Taliban på ministernivå, det er eit veldig tydeleg signal. Det er heller ingen andre land som deltek, som møtest på det nivået, seier Harpviken.

Han seier at det er andre aspekt ved møta i Oslo som nok er viktigare for om Taliban no får anerkjenninga si eller ikkje.

– Det faktumet at møtet finn stad, og at fleire av dei mektigaste utanrikspolitiske aktørane i verda er her, det trur eg i seg sjølv er mykje kraftigare ammunisjon enn at dei møter den norske regjeringa, seier Harpviken.

Semantikk

Han seier spørsmålet om Taliban no får anerkjenning, i stor grad blir eit spørsmål om semantikk.

– Det er rett som Noreg seier at det ikkje er ei formell anerkjenning. Men det er sjølvsagt òg rett som Taliban seier, at det er ei implisitt anerkjenning av at Taliban sit med makta, og ein må forhalde seg til dei, seier Harpviken.

Han meiner at ein framtidig dialog og anerkjenning av Taliban som Kabuls makthavarar ligg i bakhovudet for alle som sit ved bordet på Soria Moria.

Nettopp ein vidare dialog kan vere ei av gulrøtene Taliban får for å komme med løfte om til dømes å la kvinnene komme tilbake på skulebenken eller å styrkje kvinners rettar på anna vis.

Utdanning og kompetanse

Det er ikkje varsla at det vil komme ei slutterklæring etter Oslo-møta. Det trur Harpviken betyr at det er uvisst om ein kan komme med ei fråsegn som både Taliban og Vesten kan stille seg bak.

– Reint generelt så må jo Taliban gi noko for at denne dialogen skal gå vidare. Då trur eg dei har fokusert på spørsmålet om kvinners tilgang til utdanning, seier Harpviken.

– Så er dette med helse- og utdanningssektoren interessant, der er ein aksept internasjonalt for at det internasjonale samfunnet bør betale lønningar for å verne kompetansen i helse- og utdanningssektoren i Afghanistan. Då er utfordringa å finne ein måte å lønne desse folka på sånn at pengane ikkje går gjennom Taliban. Det tekniske rundt det trur eg det er brukt mykje tid på, seier Prio-forskaren.

