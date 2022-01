FHI-topp: Tiltaka gir kanskje større belastning enn sjukdommen i seg sjølv

innenriks

– Derfor skriv vi og vurderer dette fortløpande til regjeringa for å justere ting, seier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til VG.

Noreg har sett ei rekkje smitterekordar dei siste vekene, samtidig som talet på innleggingar har gått noko ned og halde seg på eit generelt stabilt nivå.

Den siste tida har fleire tiltak vorte letta på, mellom anna karantenekrav og skjenkjestopp. Forland meiner at smittesituasjonen i Noreg no er under kontroll, og at det derfor kan bli rom for ytterlegare lettar.

– Tiltaka vil halde fram med å lempast på viss dette går bra, og det ser ut til å gå bra, seier Forland, som seier at tiltaka kanskje gir ei større belastning enn det sjølve covid-sjukdommen gjer.

– Tiltaka påfører framleis betydeleg byrde, både samfunnet, økonomien og den enkelte. Og ikkje minst barn og unge som er borte frå skule og aktivitetar, vi ser aukande tilvisingsrate til barne- og ungdomspsykiatri, seier han.

