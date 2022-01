Cepi gir støtte for å utvikle variantsikker koronavaksine

innenriks

Koalisjonen for førebygging av epidemiar og pandemiar (Cepi) har underteikna ein avtale med BioNet, og pengestøtta går til mellom anna studiar og forsøk for å utvikle ein ny koronavaksine.

Omikronvarianten er ei kraftig påminning om at det kan komme nye virusvariantar som dei noverande vaksinane ikkje gir like godt vern mot, seier administrerande direktør Richard Hatchett i Cepi.

– Det er kritisk at vi aukar innsatsen for å få vaksinert befolkninga globalt for å minimere mengda virus i omløp. Parallelt med dette må vi òg forbetre dei noverande koronavaksinane for å gjere dei meir effektive mot fleire variantar av koronaviruset, seier han.

Cepis hovudkontor ligg i Noreg. Norske styresmakter har tidlegare bidrege med 2 milliardar kroner til alliansen.

Alliansen vart lansert i Davos i 2017 av Noreg, India, Tyskland, Japan, Bill & Melinda Gates Foundation, britiske Wellcome Trust og World Economic Forum. Målet er å utvikle og vere førebudd på å ta i bruk nye vaksinar for å kunne førebyggje framtidige epidemiar.

(©NPK)