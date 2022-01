UD skjerpar reiseråda for Ukraina

innenriks

– Situasjonen i Ukraina kan endre seg på svært kort varsel, åtvarar UD i ei pressemelding.

Heilt sidan 2014 har det vore frårådd med reiser til og opphald i fylka Donetsk og Luhansk, og dessutan på den okkuperte Krim-halvøya. No blir denne frårådninga utvida til alle reiser til heile Ukraina som ikkje er strengt nødvendige.

– Vel du å reise til Ukraina no, oppmodar vi deg til å gjere grundige vurderingar av eigen tryggleik og kontakte forsikringsselskapet ditt for å sikre at du har gyldig reiseforsikring, skriv UD.

Dei siste vekene har spenninga auka kraftig på grensa mellom Ukraina og Russland, og mange fryktar ein militær konflikt.