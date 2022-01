Talet på sauer drepne av rovvilt auka i 2021

innenriks

16.864 sauer vart drepne av jerv, gaupe, ulv, bjørn eller kongeørn i fjor. Det er ein auke på 15 prosent samanlikna med det rekordlåge tapsåret 2020 då 14.773 sau vart teken.

Det kjem fram av Miljødirektoratets erstatningsoppgjer for beitesesongen 2021.

For ti år sidan var talet på sauer teke av rovvilt 30.409, 13.545 fleire enn i 2021.

– Vi ser at tiltak som å skilje rovdyr og beitedyr i tid og rom har bidrege til lågare tapstal over tid. Det er likevel krevjande å nå Stortingets mål om å redusere tapa til rovvilt samtidig som vi skal nå bestandsmåla for rovvilt, då ein stor del av skadane skjer ved uventa skadesituasjonar i enkelte område, seier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Skadar forårsaka av jerv og gaupe aukar mest og utgjer det største talet erstatningssaker, med tapstal på høvesvis 7.154 og 4.087. Det er òg ein liten auke i skadar forårsaka av bjørn og kongeørn.

Talet skader eller drap på sau påført av ulv har ikkje vore lågare sidan 2008, med 879 erstatningstilfelle i 2021.

