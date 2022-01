Store endringar i koronaregimet: Dette er dei nye reglane

innenriks

Dei nye reglane trer i kraft frå midnatt natt til onsdag, kunngjer Helse- og omsorgsdepartementet i to separate pressemeldingar måndag kveld.

Dei viser til at svært mange blir sitjande i karantene med dagens regelverk.

– Smittesituasjonen har ført til eit kritisk behov for å setje i verk justeringar av både prioriteringar og reglar for teststrategi, karantenereglar og bruk av PCR-kapasiteten. Det hastar å gå over til eit testregime som erstatning for karantene, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Dette er dei nye reglane

Smittekarantenen på ti døgn kan frå natt til onsdag blir erstatta med:

* Dagleg testing i fem døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

* Husstandsmedlemmer og tilsvarande nære som ikkje kan halde avstand til den smitta i isolasjonsperioden, kan erstatte smittekarantene med dagleg testing i elleve døgn (seks døgn i isolasjonsperioden til den smitta + fem døgn etter dette). Dette gjeld òg barn.

* I tillegg til testregime blir det tilrådd å bruke munnbind innandørs på offentleg stad og å unngå store samankomstar og arrangement i ti døgn etter nærkontakten. Tilrådinga om å bruke munnbind gjeld ikkje barn under 12 år, skulebarn over 12 år når dei er på skulen og dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.

* Følg med på eventuelle symptom under heile perioden.

* Ved symptom skal ein halde seg heime og teste seg.

* Personar som har gjennomgått covid-19 siste tre månader, er halde unna smittekarantene. I tillegg blir dei særskilde unntaka som gjeld for mellom anna personell i kritiske samfunnsfunksjonar ført vidare.

Auka behov for testar

Personar som ikkje følgjer testregimet, må vere i karantene i ti døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test teke tidlegast sju døgn etter siste nærkontakt, skriv departementet.

Som følgje av endringa og ein sannsynleg kraftig auke i talet på smitta, ventar regjeringa at behovet for sjølvtestar vil auke.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidd råd om prioritering av testar for kommunar, desse vil bli kommuniserte ut til kommunane. Eg har òg bede om at Helsedirektoratet startar ein innkjøpsprosess av fleire sjølvtestar, seier Kjerkol.

Sjølvtestar som blir nytta for å erstatte smittekarantene, skal tilbydast gratis av kommunen.

– Fleire kommunar har ikkje fått så mange testar på grunn av forseinka leveransar til landet. Samtidig er det mange kommunar som melder at dei både er klare for og har eit sterkt behov for å gå over til eit testregime som erstatning for karantene.

Opphevar innreisekarantene

I tillegg til dei omfattande endringane i test- og karanteneregimet, opphevar regjeringa kravet om innreisekarantene for personar utan gyldig koronasertifikat. Dei meiner kravet ikkje lenger er smittevernfagleg nødvendig.

I dag må personar som kjem til Noreg frå eit område med karanteneplikt, og ikkje kan dokumentere at dei er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

I ei pressemelding skriv Helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet (FHI) har tilrådd dette til regjeringa. FHI viser til at reisande "utan koronasertifikat" utgjer 7 prosent av dei registrerte reisande, og 4 prosent av smittetilfella.

Kjerkol forklarer at ei viktig årsak til at ho no meiner vi bør oppheve kravet om innreisekarantene, er behovet for å sjå smitte- og innreisekarantene i samanheng.

– Smittekarantene for nærkontaktar som er husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære, er allereie avvikla. Frå 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære vere mogleg å erstatte med dagleg testing, seier Kjerkol.