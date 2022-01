SV og regjeringa varslar full krisestøtte-gjennomgang

innenriks

Det opplyser finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til E24.

I formuleringa dei tre partia er samde om, heiter det ifølgje avisa at «en slik evaluering av den økonomiske krisepolitikken bør vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og hva som kunne vært gjort annerledes».

– Eg håpar at vi får betre oversikt over korleis Noreg ser ut etter to år med pandemi, og handteringa av ho, seier Kaski til avisa.

Det er førebels ikkje bestemt kven som skal gjennomføre evalueringa, eller kor lang tid dei skal få.

