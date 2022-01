Nye reglar for testing: FHI ventar fall i smittetala

innenriks

Med det nye testregimet vil 2,5 millionar nordmenn ikkje lenger bli anbefalte å ta ein PCR-test når dei testar positivt på ein sjølvtest.

– Dette betyr at vi får betydeleg færre tilfelle innmeldt til MSIS enn før, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Viktigare å ta ned belastninga

Heilt sidan starten av pandemien har smittetala som dagleg blir registrerte i Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS), vore viktige for å overvake pandemien.

Men no seier FHI at omlegginga av testregimet vil gjere at systemet vil fange opp ein mindre del av dei som er smitta enn før, og at tala dermed blir mindre viktige for overvakinga.

– I fasen vi er no, er det viktigare å ta ned belastninga for kommunane, enn å sikre innmelding av alle tilfelle i MSIS. Hovudgrepet er no å følgje insidensen av sjukehusinnleggingar, som er ein av dei viktigaste indikatorane for utviklinga til epidemien, seier Vold.

Vurderer test av avløpsvatn

Vald understrekar at dei òg bruker andre system for å følgje smitten, og at dei òg kjem til å følgje med på sjølvrapportering til kommunane.

– FHI ser samtidig på andre måtar å overvake epidemien på, som til dømes gjennom befolkningsundersøkingane Symptometer og kohortane Moba og Norflu, overvaking i avløpsvatn og overvaking av konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i primærhelsetenesta, skriv instituttet i ei pressmelding.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) informerte om dei nye testreglane fredag, og søndag gjekk det ut brev til kommunane om det nye systemet.

Sidan det normalt tek 1-2 dagar frå prøvetaking til resultatet blir registrert i MSIS, er det venta at omlegginga i testregimet vil byrje å gi utslag i smittetala dei næraste dagane.

Kan droppe PCR

Omleggelsen i testregimet inneber at alle som har fått tre vaksinedosar, eller som har vore koronasjuke dei siste tre månadene og i tillegg har fått to dosar, ikkje lenger blir tilrådde å ta ein PCR-test etter å ha fått positivt svar på sjølvtest.

Personar som testar positivt på sjølvtest, skal i staden registrere resultatet hos den lokale kommunen sin. Men mange kommunar manglar førebels eit system for dette.

– FHI støttar denne omlegginga. Det er no viktig å sjå måtar å ta ned belastninga for kommunane og laboratoria på, og dette er eit tiltak som vi meiner vil lette arbeidet, seier Vold.

