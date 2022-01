Kraftig fall på Oslo Børs – ned 3,45 prosent

innenriks

Fallet på måndag skjer etter at også førre veke var ein konstant nedtur både på Oslo Børs og i USA.

– Vi nærmar oss ein korreksjon, seier investeringsdirektør i Nordea Liv Leif-Rune Rein til Dagens Næringsliv, og viser til at den breie S&P 500-indeksen i USA no har falle over åtte prosent dei siste to vekene.

Equinor greidde seg best blant dei mest omsette og stod omtrent på staden kvil med eit fall på 0,18 prosent. Verre var det for Aker BP og Norsk Hydro, som fall høvesvis 4,35 og 4,63 prosent.

Dagen vart òg bekmørk for Kahoot, som enda ned heile 9,16 prosent.

Breitt falll

Elles i Europa fell òg dei viktigaste børsane kraftig.

DAX-indeksen i Frankfurt var ned over 3,4 prosent ved stengjetida til børsen i Oslo, medan CAC-indeksen i Paris var ned 3,61 prosent. FTSE-indeksen i London hadde falle med 2,68 prosent.

Sjefsstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management seier til E24 at rentefrykta som har prega marknadene dei siste dagane, har skifta til ei meir generell risikofrykt.

– Det er selvforsterkende når marknaden fell. Mange er redd for at vi er inne i ein kraftig korreksjon og sel seg derfor ut, seier han.

Stor uvisse

Den generelle risikofrykta har mellom anna samanheng med omikronvarianten av koronaviruset, høge energiprisar, høg prisvekst og forventningane til rentemøtet frå den amerikanske sentralbanken onsdag.

I tillegg er det uvisse rundt den geopolitiske spenninga mellom Ukraina og Russland. Måndag byrja Nato-land å evakuere ambassadar og trappe opp nærværet i Ukraina, for å møte ei styrkeoppbygging frå Russland.

Oljeprisen fall òg betydeleg måndag. Eit fat nordsjøolje kosta rundt klokka 16.40 86,07 dollar, rundt 2 prosent ned det siste døgnet.

