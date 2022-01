IFE innrømmer store manglar ved atomlagringsanlegg

innenriks

– Anlegget er trygt og sikkert, og vi har ikkje oppdaga nokon radioaktive utslepp til omgivnadene, seier IFE-direktør Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad.

Det siste året er det avdekt store manglar ved atomlageret i Himdalen, som ligg i Aurskog-Høland kommune i Viken. Ein rapport frå Norsk nukleær dekommisjonering viser mellom anna at vatn som renn inn i anlegget, ikkje samlar seg i tiltenkt kum, mangelfull driftsorganisering og overvaking av anlegget, og ureglementerte utslepp av radioaktivt tritium.

Huseby seier til Teknisk Ukeblad at instituttet sjølv melde frå om manglane og behovet for å revidere tryggingsrapportane.

– Vi gjorde DSA merksam på dette allereie i desember 2020 då vi leverte den noverande tryggingsrapporten. Vi varsla då at vi ønskte å revidere rapporten, seier direktøren.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har varsla tvangsmulkt til IFE på ein million kroner. Bakgrunnen for tvangsmulkta er at DSA meiner IFE ikkje har levert oppdatert tryggingsrapport i samsvar med fristen. Millionbota vil bli gitt viss dei nye tryggingsrapportane ikkje er leverte innan 31. juli 2022.

– Det er eigentleg ein frist det er nesten er umogleg å oppfylle. Vi har hatt eksterne leverandørar inne som no har vurdert heile tryggingskonseptet for Himdalen. Rapporten deira var ikkje klar før i oktober. Då seier det seg sjølv at vi umogleg kunne levert ein heilt ny tryggingsrapport i desember, seier Huseby. Han seier at dei tidlegast kan levere rapporten 1. september 2023.

(©NPK)