FHI vil fjerne testkravet ved innreise

innenriks

FHI tilrådde allereie i midten av desember å fjerne testkravet ved innreise, men Helsedirektoratet tilrådde å halde fast ved kravet. Dette vart grunngitt med at dei ville sikre at flest mogleg smittetilfelle blir oppdaga og isolerte for å forhindre vidare smittespreiing.

I dei faglege vurderingane sine skriv FHI i tillegg at testing før reise, såkalla «fit-for-flight»-testing, ikkje bør prioriterast.

– Det vil medføre at dei medisinsk-mikrobiologiske laboratoria må bruke mykje ressursar på testing med lita nytte. Dermed vil analysetida bli lenger for andre prøver, seier overlege Preben Aavitsland til Dagbladet om konsekvensane av at desse ordningane blir vidareførte.

Regjeringa har førebels ikkje kunngjort korleis dei stiller seg til FHIs tilråding, men har opna for at personar som har fått tre vaksinedosar eller har fått to vaksinedosar og har gjennomgått covid-19-infeksjon dei siste tre månader, slepp å ta bekreftande PCR-test.

(©NPK)