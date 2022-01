FHI-studie: Omikron gir lågare risiko for innlegging

innenriks

Førebelse data om liggjetid og risiko for å bli innlagd på intensivavdeling tyder på at omikron gir eit mildare sjukdomsforløp òg for pasientar som blir innlagde, viser ein studie som forskarar ved Folkhelseinstituttet står bak.

Funna må tolkast med noko varsemd sidan studien er basert på ei lita gruppe innlagde pasientar, opplyser FHI.

– Funna bidreg til auka kunnskap og viser at det er lågare risiko for alvorleg sjukdom blant personar smitta med omikron enn med deltavarianten. Dette er i tråd med resultat presentert i rapportar frå ei rekkje andre land, seier avdelingsdirektør Line Vold.

Noko lågare vaksineeffekt

Studien understøttar òg at vaksine minskar risikoen for å bli innlagd ytterlegare. Men forskarane fann òg at folk som berre er vaksinerte med éin eller to vaksinedosar, har litt mindre reduksjon i risiko når dei blir smitta av omikron samanlikna med delta.

For dei trippelvaksinerte var det likevel likt for omikron og delta: Risikoen for å bli lagd inn på sjukehus vart redusert med 86-88 prosent samanlikna med uvaksinerte.

Belastning på sjukehusa

– Den lågare risikoen for sjukehusinnlegging knytt til omikron inneber ikkje nødvendigvis at vi forventar ei redusert belastning på sjukehussektoren. Ein må òg ta omsyn til at omikron er meir smittsam enn delta, og dessutan at vaksineeffekten ser ut til å vere lågare mot omikron, presiserer Vold.

– Resultata viser at det er viktig at folk held fram med å takke ja til vaksinen, anten det er første, andre eller tredje dose, legg ho til.

Studien vart gjennomført i perioden 6. desember i fjor til 9. januar i år. Den er basert på om lag 39.500 omikrontilfeller, og 91 var innlagde på sjukehus, og nesten 51.500 deltatilfelle, og 552 var innlagde.

