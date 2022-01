Danmark gir sjeldan tromme tilbake til samane i Noreg

innenriks

– Det er heilt naturleg at tromma får sin varige heim på museet som den har ei historisk tilhøyrsel til, og der ho elles har vore utstilt i mange år, seier Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i ei pressemelding.

Den kulturelt viktige tromma vart konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessane i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

Sidan 1979 har tromma vore tilbake på samisk jord ved det samiske museet i Karasjok (RiddoDuottarMuseat), men berre på ein utlånsavtale som gjekk ut 1. desember i fjor.

I samband med at fristen gjekk ut, har fleire norske politikarar har engasjert seg i saka, og Noregs kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har vore tydeleg på at ho meiner den formelle eigarskapen til tromma bør overførast til Sametinget i Noreg.

Ikkje normalt

I fjor haust konkluderte òg Danmarks nasjonalmuseum med at dei ville gi tromma tilbake, men det var kulturministeren som måtte fatte den endelege avgjerda.

Halsboe-Jørgensen viser til den danske museumslova, som slår fast at statlege museum i særskilde tilfelle kan utskilje gjenstandar frå samlingane sine etter løyve frå kulturminsiteren.

– Normalt er det ikkje snakk om utskillelse til museum i andre land, men i den konkrete saka er det gitt løyve på bakgrunn av trommas langvarige utlån til RiddoDuottarMuseat, i tillegg til trommas særlege tilknyting til, og relevans for, området, seier Halsboe-Jørgensen.

Vart drepe

Tromma det er snakk om, var eigd av Anders Poulsen, som vart arrestert i 1691 i Nesseby-området. Han vart tiltalt for å ha hatt ein oval gjenstand kalla «Rune-Bomme».

Med dette instrumentet hadde han «øvd den slemme og ugudelege trolldomskunst», heitte det i tiltalevedtaket, ifølgje Ságat.

Runebomma vart konfiskert og sendt til København, medan Poulsen risikerte dødsdom for gjerningane sine. Medan han venta på dommen, vart han likevel øksedrept av drengen til amtmannen medan han låg og sov.

Jubel

Sametingspresident Silje Karine Moutka er svært fornøgd med avgjerda.

– Vi er glade for at for at Poala-Ánde, Anders Poulssons tromme blir verande heime i Sápmi. No kan vi fortelje og vise historia vår på eigne premissar, seier Moutka i ei pressemelding.

Ho takkar fleire av dei som har vore involverte i prosessen.

Museumsdirektør Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat er òg strålande fornøgd.

– Yes! Eg kjenner at eg smiler frå øyre til øyre, seier ho til VG.

Olli har jobba med eigarskapen og vedlikehald av tromma over fleire år:

– Det kjennest godt å få den formelle eigarskapen til noko som allereie er vårt. Og at vår eigen kulturarv blir anerkjend. Det er viktig ikkje berre for oss, men for heile Sápmi, seier ho til avisa.