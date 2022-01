Afghanske kvinneaktivistar reagerer kraftig på samtalar i Oslo

innenriks

–Eg er lei meg for at eit land som Noreg organiserer dette møtet, set seg ned med terroristar og inngår avtalar, seier Wahida Amiri, ein aktivist som jamleg har demonstrert i Afghanistans hovudstad Kabul etter at Taliban tok makta igjen.

– Det gjer meg veldig trist. Skam på verda for å godta dette og opne døra for Taliban, seier ho til nyheitsbyrået AFP.

Ein aktivist frå byen Bamiyan støttar kritikken.

– Noreg har invitert kriminelle og terroristar som ikkje har nokon respekt for kvinners rettar og menneskeretten, seier aktivisten, som uttaler seg til AFP på vilkår av anonymitet.

Ein annan aktivist i Bamiyan seier kvinner no fryktar at rettane deira vil bli forhandla vekk "bak lukka dører" i Oslo.

Biletet er likevel blanda. Fleire kvinneaktivistar har delteke i samtalane i Oslo og ønskt prosessen velkommen.

