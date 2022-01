Sprengd testkapasitet i Oslo – vil erstatte PCR med hurtigtestar

innenriks

Og endringane må skje raskt, seier byråden til VG.

– Vi må få teke ned køane på teststasjonane måndag, seier Steen.

Torsdag sende Oslo kommune eit brev til Helsedirektoratet med ei klar åtvaring om at dagens testtillbud vil knekke saman med uakseptabelt lange ventetider på timar og enorme køar på drop-in.

Dei meiner òg det er mangel på hurtigtestar i byen. Det, i kombinasjon med at det er venta stor smitteauke i vekene framover, gjer at Steen meiner testsystemet vil no eit knekkpunkt snart om det ikkje blir gjort noko.

Oslo ber nasjonale styresmakter om å erstatte PCR-testing med hurtigtestar.

– Det som er situasjonen, er at av dei 10.000 som kjem for å ta PCR-test i Oslo i dag, er 40 prosent allereie ferdigtestet med hurtigtest. 4000 kjem eigentleg for å få stadfesta eit resultat dei allereie har. Vi har eit behov for å ta ned køane, og det enklaste er om vi frå måndag kan ta bort dei som allereie har teke ein positiv hurtigtest, seier Steen.

(©NPK)